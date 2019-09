Eusebio Di Francesco, dalla Roma alla Roma. Passando per Sassuolo

Eusebio Di Francesco, dallo Scudetto con la Roma alla panchina della Sampdoria. Nel mezzo, la favola neroverde a Sassuolo e il ritorno ai giallorossi, questa volta come tecnico. Nato calcisticamente nell'Empoli, dopo le esperienze con Lucchese e Piacenza fu la Roma a puntare su di lui e in giallorosso si è tolto la soddisfazione più grande della sua carriera da giocatore vincendo lo storico terzo tricolore della storia del club capitolino. Chiuso con il calcio giocato con il ritorno al Piacenza e con le esperienze ad Ancona e Perugia, una volta appese le scarpette al chiodo ha intrapreso la carriera da allenatore iniziando sulla panchina del Lanciano per poi approdare a Pescara e Lecce, fino ad arrivare al Sassuolo. Dopo la promozione in Serie A e un brevissimo esonero, durato solo cinque giornate, il tecnico ha fatto la storia dei neroverdi portando il club, per la prima volta, in Europa League. Nell'estate 2017, dopo tanto parlare, è arrivata la chiamata per lui più attesa: la Roma del post Spalletti. Tecnico preparato che ama mettere in pratica un calcio offensivo, di stampo zemaniano. Nel primo anno giallorosso ha centrato un buon piazzamento in campionato e soprattutto risultati prestigiosi in Champions League arrivando fino alla semifinale, mentre nella seconda stagione è arrivato l'esonero, dopo l'eliminazione, proprio in Champions, per mano del Porto. Adesso l'avventura alla Samp, partita malissimo, con l'allenatore che dovrà subito rientrare in carreggiata. Oggi mister Di Francesco compie 50 anni.

Sono nati oggi anche Carlos Bacca e Joao Moutinho.