Frank Rijkaard, 4 Champions tra campo e panchina. Storico Europeo

Frank Rijkaard campionissimo in campo, vincente al Barcellona in panchina. Nato ad Amsterdam ha iniziato a giocare nell'Ajax esordendo nella massima serie olandese a soli 17 anni. 206 presenze e 46 reti nella sua prima esperienza ai lancieri, prima del passaggio allo Sporting Lisbona e al Saragozza, dove però non riuscì a ripetere le ottime prestazioni del passato. L'anno successivo, nonostante tutto, firmò per il Milan, che lo acquistò per 5,8 miliardi di lire. E in rossonero visse cinque stagioni ricche di successi, con Sacchi prima e Capello poi in panchina. Nato difensore, col passare della carriera divenne un jolly a tutto campo e il suo quinquennio milanista fu caratterizzato dal grande apporto per i successi italiani e soprattutto europei, con le due Coppe Campioni e le due Intercontinentali conquistate. Successivamente fece ritorno all'Ajax, battendo proprio il Milan in finale di Champions League nel 1995. Una volta appesi gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera di allenatore, guidando Sparta Rotterdam, Barcellona, Galatasaray e le Nazionali di Olanda, con cui perse la semifinale di Euro 2000 ai rigori contro l'Italia, e Arabia Saudita. Il suo palmares da calciatore vanta: cinque campionati olandesi, una Coppa d'Olanda, due Supercoppe italiane, due olandesi, una Coppa delle Coppe, tre Champions League, due Supercoppe UEFA, due Coppe Intercontinentali e l'Europeo 1988, mentre da tecnico ha vinto due volte la Liga e la Copa del Rey e una Champions League. Oggi Rijkaard compie 57 anni.

Sono nati oggi anche Carmine Esposito, Andy van der Meyde, Olivier Giroud, Cristian Zapata, Francesco Zampano e Giuseppe Zampano.