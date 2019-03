Gaizka Mendieta, dai 90 miliardi della Lazio alle serate come dj

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Basco di Bilbao, Gaizka Mendieta è stato uno dei centrocampisti più importanti della Spagna a cavallo degli anni 2000. Nato calcisticamente nel Castellon, dal '92 al 2001 è stato uno dei protagonisti dei successi del Valencia, indossando anche la fascia da capitano. Nel 2001, dopo la cessione di Nedved alla Juventus, la Lazio decide di investire ben 90 miliardi di lire per il suo cartellino, ma il basco non renderà secondo le aspettative e dopo una sola stagione saluterà la Capitale. Dopo il Mondiale del 2002, viene ceduto in prestito al Barcellona, con cui disputerà una sola, buona, stagione. Gli ultimi 5 anni di carriera li passerà al Middlesbrough. Proprio nella città inglese ha scelto di stabilirsi dopo l'addio al calcio e ora è un rinomato dj nelle console dei più esclusivi club del luogo. In carriera Mendieta ha vinto una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna e una Coppa di Lega inglese. I rimpianti, invece, sono tutti legati alla doppia finale persa in Champions contro Real Madrid e Bayern Monaco. Oggi Mendieta compie 45 anni.

Sono nati oggi anche Gianluigi Lentini, Jimmy Floyd Hasselbaink, Gianpaolo Bellini, Manuel Neuer, Leandro Chichizola, Nicolas N'Koulou, Antonino Ragusa e Pedro Obiang.