George Weah, dalla Liberia al coast to coast. Fino al Pallone d'Oro

Primo calciatore non europeo a vincere il Pallone d'Oro. Basterebbe questo per spiegare chi è George Weah e l'importanza che l'attaccante liberiano ha avuto nel calcio. Iniziò a giocare in patria, prima col Mighty Barolle poi con l'Invincible Eleven. Quindi il primo trasferimento, in Camerun, al Tonnerre Yaoundé prima di essere notato dagli scout del Monaco. L'impatto fu subito da numero uno, vistò che segnò 14 reti in 24 presenze. Ma con i monegaschi non riuscirà a vincere molto e nel '92 fu ceduto al PSG. Con i parigini continuerà a segnare con ottime medie e porterà a casa altri trofei, soprattutto nazionali. Poi, nel '95, quella che sarà la sua esperienza più importante. Nel maggio di quell'anno il Milan lo acquisterà per 11 miliardi, a dicembre vincerà il prestigioso Pallone d'Oro e a fine stagione sarà uno dei principali artefici del trionfo nazionale dei rossoneri. Nella prima giornata del '96-'97 Weah realizzerà quella che per molti è una delle reti più belli di sempre. Il famosissimo coast to coast contro il Verona. Alla fine della sua esperienza rossonera, saranno 58 i gol di Weah in 147 partite. Chiuse la carriera fra Chelsea, Manchester City, OM e Al Jazira, prima di cimentarsi in una impegnata carriera politica e umanitaria per la sua Liberia. In carriera ha vinto un campionato francese, due campionati italiani, 3 Coppe di Francia, una Coppa di Lega francese, una Coppa d'Inghilterra e come detto il Pallone d'Oro. Oggi George Weah compie 53 anni.

Sono nati oggi anche Duncan Edwards, Walter Mazzarri, Julio Baptista, Gaby Mudingayi, Mirko Vucinic e Jerry Mbakogu.