Juan Alberto Schiaffino, centrocampista capace di vincere sia in Uruguay che in Italia, ma soprattutto protagonista nel 1950 del Maracanazo, che gli consentì di laurearsi campione del mondo con la maglia della sua Nazionale. Nella sua lunga e prestigiosa carriera, dopo gli esordi nelle giovanili del Nacional, ha vestito soltanto tre maglie: quella del Penarol, quella del Milan e quella della Roma. Tre scudetti in Italia, cinque campionati uruguayani e come detto il Mondiale del '50, ma Schiaffino può anche vantarsi di aver vestito sia la maglia dei sudamericani che quella dell'Italia, anche se solo per quattro volte. Dopo aver detto basta al calcio giocato ha iniziato la carriera da allenatore, anche se non con la stessa fortuna. Nel 2002 a Montevideo la sua scomparsa, con lo stesso oriundo che avrebbe compiuto oggi 94 anni.

Sono nati oggi anche Bruno Pesaola, Luis Aragones, Michael Carrick, Nene, Mathieu Debuchy, Harry Kane e Albin Ekdal.