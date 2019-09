Leonardo, genio ed eleganza in campo. Ora l'avventura dirigenziale

© foto di Federico Gaetano

Leonardo Nascimento de Araújo, meglio noto solo come Leonardo, uno degli ultimi veri e propri fantasisti, capace di cambiare le sorti di una partita con una sola magia. Nato calcisticamente nel Flamengo, dopo le esperienze a San Paolo, Valencia, Kashima Antlers e Paris Saint Germain, nel 1997 è arrivato per la prima volta in Italia per vestire la maglia del Milan, dove rimase fino al 2001 disputando 124 partite e segnando 30 gol. Poi il ritorno in Brasile, ancora al San Paolo e al Flamengo, prima di chiudere la carriera proprio a Milano. Con la maglia della sua Nazionale ha invece giocato 56 gare e realizzato 7 gol, vincendo il Mondiale del 1994 e Copa America e Confederation Cup nel 1997. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha intrapreso la carriera di allenatore, sedendo prima sulla panchina del Milan e poi su quella dell'Inter (con cui vinse anche la Coppa Italia). Ma la strada dell'allenatore non era probabilmente la sua. Il carisma e l'eleganza, forse, stavano meglio dietro ad una scrivania piuttosto che sulla panchina di uno stadio. Successivamente, quindi, ecco le nuove vesti da direttore sportivo in un'altra delle sue ex squadre, l'ambizioso Paris Saint Germain del presidente Al-Khelaifi. Quindi, lasciata Parigi, una breve parentesi da opinionista in Italia fino a l'estate scorsa: dopo il 'riscatto' del Milan da parte di Elliott e l'addio di Li Yonghong, Leonardo ha preso il posto che fu di Mirabelli e Fassone per guidare il club rossonero. Nel ruolo di dirigente rossonero era affiancato da un altro grande ex come Paolo Maldini ma in estate ecco l'addio e il ritorno al PSG. Da calciatore Leonardo ha vinto un campionato brasiliano, due Taca Guanabara, una Coppa del Brasile, un campionato paulista, un titolo giapponese, uno Scudetto, una Coppa Intercontinentale, due Recopa Sudamericane e una Supercoppa sudamericana. Oggi Leonardo compie 50 anni.

