Marcello Lippi, ct campione del Mondo. Nel '96 la Champions con la Juve

© foto di Federico De Luca

Pensi a Marcello Lippi e la mente non può far altro che correre in Germania, al 9 luglio del 2006. All'Olympiastadion di Berlino gli azzurri alzarono al cielo la Coppa del Mondo per la quarta volta nella storia. Ma i successi del tecnico viareggino sono tanti e partono da lontano. Dopo una buona carriera da calciatore con la maglia della Sampdoria, Lippi iniziò quella da allenatore con le giovanili della squadra ligure. Poi Pontedera, Siena, Pistoiese e Carrarese, prima della grande chiamata del Cesena, la prima in Serie A. In Romagna rimase per due anni, prima di passare alla Lucchese, all'Atalanta, al Napoli e soprattutto alla Juventus. In bianconero aprì il suo primo ciclo vincente, durato 5 anni. I successi juventini convinsero Massimo Moratti a puntare su di lui per rilanciare le ambizioni dell'Inter, ma l'avventura milanese durò solo una stagione soprattutto per problemi con l'ambiente ed il tifo. Nel 2001 tornò alla Juventus, con cui rimase altri tre anni, prima di passare nel 2004 sulla panchina della Nazionale italiana. Del Mondiale in Germania abbiamo già detto e potremmo scrivere pagine interminabili, vista la portata dell'impresa. Dopo il ritorno in Italia decise di chiudere con i colori azzurri, da vincente, salvo essere richiamato nel 2008 dopo il ciclo Donadoni. La seconda esperienza azzurra, tuttavia, non fu felice come la prima. Dopo un paio d'anni di riposo, Lippi scelse di tentare l'avventura cinese alla guida del Guangzhou Evergrande, club con cui vincerà praticamente tutto in fatto di trofei asiatici. Nell'autunno del 2016 è ct della Nazionale cinese, prima di lasciare il posto a Cannavaro pur restando vicino alle sorti della Cina col ruolo di advisor. In carriera ha vinto 5 Campionati italiani, una Coppa Italia, 4 Supercoppa italiana, 3 Chinese Super League, una Coppa di Cina, una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa UEFA, una AFC Champions League e soprattutto il Mondiale del 2006. Oggi Marcello Lippi compie 71 anni.

