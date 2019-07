Mircea Lucescu, santone della panchina con zero trofei in Italia

© foto di Imago/Image Sport

Mircea Lucescu e un'infinita carriera in panchina. Dopo aver giocato come attaccante fino al 1982, disputando anche 74 gare con la Nazionale rumena e vincendo 6 titoli e una coppa di Romania, ha intrapreso la carriera di allenatore sedendo sulle panchine di 11 club e della stessa Nazionale del proprio paese, arrivando anche in Italia, a Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, senza però lasciare il segno e vincendo soltanto il campionato di Serie B con le rondinelle. Nella sua carriera da tecnico ha arricchito tantissimo il suo palmares con due campionati, tre coppe e una supercoppa di Romania, due titoli turchi, otto campionati ucraini, sei coppe e sette supercoppe d'Ucraina, una supercoppa di Russia, una coppa UEFA e una Supercoppa europea. Due anni fa l'avventura allo Zenit San Pietroburgo dove ha vinto la Supercoppa di Russia, mentre dall'agosto 2017 fino al 2019 è stato il commissario tecnico della Turchia. Oggi Lucescu compie 74 anni.

Sono nati oggi anche Daniele Rugani, Julinho, Hakan Şükür e Wilson Palacios.