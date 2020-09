Paolo Montero, guerriero uruguayano della Juventus oggi alla Sambenedettese

Paolo Montero, difensore, guerriero, mastino, con un record che nessuno gli invidia. L'uruguayano è infatti il primatista assoluto, a quota 16, per cartellini rossi rimediati in carriera in Serie A. Per la verità in totale ne ha presi addirittura 21, contando anche quelli fuori dall'Italia. Nato calcisticamente nel Penarol nel 1992 l'Atalanta lo acquistò e lo portò in Italia, e con la maglia nerazzurra ha disputato 4 stagioni, totalizzando 128 presenze e 4 reti. Nell'estate del 1996 la Juventus decise di puntare su di lui e in bianconero ha giocato 277 gare segnando 6 gol. San Lorenzo e ancora Penarol nel finire della carriera e una volta appese le scarpette al chiodo il difensore è diventato allenatore, sedendo sulle panchine di Penarol, Boca Unidos, COlon, Rosario Central e, dal 2019, è alla Sambenedettese. Con la maglia della sua Nazionale ha invece giocato 61 gare mettendo a segno 5 reti. Il suo palmares comprende invece quattro Scudetti (più uno revocato), tre Supercoppe italiane, una Coppa Itercontinentale, una Coppa Intertoto e una Supercoppa UEFA. Oggi Montero compie 49 anni.

Sono nati oggi anche Gareth Southgate, Olof Mellberg e Jerome Boateng.