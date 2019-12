Vicente Del Bosque, Mondiale ed Europeo per una Spagna da leggenda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Salamanca, nel '50, nasceva quello che sarebbe diventato il più vincente commissario tecnico della Spagna. Prima di sedersi sulla prestigiosa panchina della Roja, però, Vicente Del Bosque ha guidato anche il Real Madrid, club in cui giocò per 11 anni prima di appendere le scarpe al chiodo. L'attuale ct iberico trionferà anche sulla panchina delle Merengues, salvo poi essere esonerato da Florentino Perez nonostante la vittoria della Liga del 2003. In generale, Del Bosque ha contribuito, con Guardiola, a creare il tanto osannato stile spagnolo basato sul palleggio e sul possesso palla, stile di gioco che la sua Nazionale ha fatto proprio andando a vincere Mondiale ed Europeo. Il suo palmares, da giocatore prima e da tecnico poi, è impressionante: 5 campionati e 4 Coppa del Re con la maglia dei Blancos. Poi altri 2 campionati, una Supercoppa di Spagna, 2 Champions League, una Supercoppa Uefa e una Coppa Intercontinentale da tecnico, sempre col Real. Infine i già citati Mondiale e Europeo del 2010 e del 2012. Oggi Del Bosque compie 69 anni.

Sono nati oggi anche Mario Santana e Balázs Dzsudzsák.