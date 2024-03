Podcast TMW Come cambia la Lazio con Igor Tudor in panchina: schema e uomini

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio e nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio, l'analisi di come cambia la formazione biancoceleste con l'avvento dell'ex tecnico di Olympique Marsiglia ed Hellas Verona in panchina.

Il benvenuto della Lazio sui social

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio. Ad annunciarlo, attraverso i social, è stato lo stesso club biancoceleste, che ha postato una foto del tecnico mentre posa con la sciarpa dei capitolini, dandogli il benvenuto.

L'agente di Zaccagni parla di Sarri

Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Mattia Zaccagni della Lazio, è intervenuto durante la Palermo Football Conference, svoltasi oggi nella location de La Braciera In Villa, cominciando a parlare di Maurizio Sarri: "A lui mi lega tantissimo la mia vita professionale. La mia carriera inizia avere dei miglioramenti con il suo passaggio all'Empoli perché da lì Valdifiori e Hysaj sono andati al Napoli, poi lui è andato in Campania e ha rivoluto Mario Rui. Io e i giocatori a lui dobbiamo tanto, lo ringraziamo. Per capire il motivo delle dimissioni bisogna essere dentro, da fuori non è sempre facile intuire le problematiche. Magari le colpe non erano tutte sue, potevano essere divise tra giocatori, club e un po' lui. Lui forse si è fatto prevalere dal suo stato d'animo che conoscendolo va compreso e accettato. Non scalfisce il suo valore: ha fatto benissimo a Empoli, a Napoli, ha vinto con Chelsea e Juventus, poi è arrivato a risultati importanti con la Lazio. Il suo cammino è importante, non può essere scalfito da una stagione come questa".