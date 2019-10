Champions, gruppo D: le probabili formazioni di Juve-Bayer Leverkusen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 2-2 del Wanda Metropolitano, torna in campo la Juventus in Champions League. Di scena la gara, alle 21:00, all'Allianz Stadium, contro il Bayer Leverkusen di Peter Bosz. Una formazione, quella delle Aspirine, che sta marciando forte in Bundesliga e che "ha valori fisici al top, nettamente superiori ai nostri", ha ammesso Maurizio Sarri.

Come arriva la Juventus - Di fatto il dubbio è soltanto uno nella formazione della Juventus di Sarri che, anche ieri, ha bollato come "affascinante" ma "solo per chi è seduto al bar" l'idea di vedere insieme Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala. La Joya dovrebbe partire così fuori, con il Pipita avanti nel ballottaggio. Sarà ancora 4-3-1-2 con Ramsey trequartista, favorito su Rabiot e Bernardeschi, anche se magari non per tutti i 90'. Per quanto riguarda la difesa, zero dubbi: Bonucci con De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro terzini davanti a Szczesny. In mediana, invece, Sarri dovrebbe confermare Matuidi e Khedira ai fianchi di Pjanic.

Come arriva il Bayer Leverkusen - Senza Bellarabi e Bailey, Peter Bosz dovrebbe lanciare Demirbay e Amiri sugli esterni, anche se resiste l'ipotesi Volland più largo con Alario davanti. Certa la presenza di Havertz trequartista, il resto dell'undici sembra fatto con entrambi i Bender dietro e il ritorno di Wendell come terzino sinistro.