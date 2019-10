Le probabili formazioni di Bologna-Samp: Palacio più di Santander

9^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo l'anticipo tra Hellas Verona e Sassuolo, oggi di nuovo in campo la Serie A con le tre gare in programma della nona giornata, che si concluderà domani alle 20.45 col posticipo Fiorentina-Lazio. Grazie al contributo degli inviati di TuttoMercatoWeb.com sui campi d'Italia, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni di questo turno di campionato.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Difficile il recupero di Dijks, che si è ancora allenato a parte. Verso la conferma dal primo minuto Krejci con il resto della difesa vista a Torino: Mbaye a destra, Danilo e Bani centrali a protezione di Skorupski. In mediana - ancora out Medel - Poli è sicuro di un posto con ballottaggio Svanberg-Dzemaili per chi dovrà affiancarlo: lo svedese resta favorito. Sulla trequarti ancora Orsolini-Soriano-Sansone, in attacco Palacio favorito su Santander.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Ranieri dovrebbe sposare la linea della continuità e dovrebbe confermare il 4-4-2 visto nel pareggio interno contro la Roma. Davanti ad Audero ci sarà la linea a quattro composta da Bereszynski, Murillo, Colley e Murru. A centrocampo potremmo vedere Bertolacci insieme a Ekdal con uno fra Depaoli e Rigoni sulla destra, mentre sulla sinistra dovrebbe giocare Jankto. Tre per un maglia in attacco: Gabbiadini, Caprari e Bonazzoli si giocano il posto di spalla di Quagliarella, con l’ex Bologna in vantaggio. Unica variabile tattica legata a Gaston Ramirez, qualora il mister romano optasse per il 4-3-1-2: l’uruguaiano prenderebbe il posto di Rigoni o Depaoli con Jankto o Ronaldo Vieira in mediana.