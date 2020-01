Le probabili formazioni di Juventus-Roma - Tridente per Sarri

Fischio d'inizio alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tempo di Coppa Italia per Juventus e Roma. Questa sera bianconeri e giallorossi si sfideranno all'Allianz Stadium per i quarti di finale del trofeo nazionale. Gara secca, da dentro o fuori, con la vincente che sfiderà in seminale chi passerà il turno fra Milan e Torino. La squadra di Sarri, che negli ottavi ha travolto 4-0 l'Udinese, è un rullo compressore e nell’ultima giornata di campionato ha allungato anche in testa alla classifica battendo il Parma e approfittando del mezzo passo falso dell’Inter a Lecce. La compagine di Paulo Fonseca ha superato in trasferta 2-0 il Parma nel turno precedente e in campionato ha iniziato il girone di ritorno con un successo in casa del Genoa, rialzando la testa dopo l'ultima sconfitta interna proprio contro la Juve, 2-1 all'Olimpico.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Pochi cambi per Maurizio Sarri, intenzionato ad arrivare in fondo alla competizione. In porta ci sarà Buffon mentre in difesa Danilo dovrebbe giocare sulla corsia di sinistra al posto di Alex Sandro con Bonucci e Rugani al centro mentre Cuadrado potrebbe recuperare a destra. Nel caso non ce la facesse, spazio a Matuidi abbassato sulla retroguardia. A centrocampo ci sarà Bentancur con Pjanic regista mentre il ruolo di mezzala sinistra sarà occupato da uno fra Matuidi o Rabiot. In attacco possibile turno di riposo per Dybala con Higuain a fare reparto con Cristiano Ronaldo e Douglas Costa.

COME ARRIVA LA ROMA - Qualche dubbio di più invece per Paulo Fonseca che però deve fare i conti, come per gran parte della stagione, con tantissimi infortuni. In porta confermato Pau Lopez, decisivo contro il Genoa, in difesa Mancini e Smalling saranno i centrali con Kolarov che rientra a sinistra e Spinazzola a destra. In mediana Diawara farà coppia con uno fra Cristante e Veretout, possibile un turno di riposo all’ex Fiorentina, mentre alle spalle di Kalinic agiranno Florenzi, in ballottaggi con Under, Pellegrini e Kluivert. In caso di impiego dell’esterno turco, Florenzi scalerebbe sulla linea dei difensori con Spinazzola che dovrebbe rifiatare.