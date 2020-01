Le probabili formazioni di Napoli-Perugia - Dubbio Demme, Lozano dal 1'

Fischio d'inizio martedì alle ore 15. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ricomincia la Coppa Italia, competizione giunta agli ottavi di finale. Da questo turno entrano in gioco anche le big, ossia le prime 8 dello scorso campionato di Serie A. Tra queste c'è il Napoli, all'esordio dunque in Coppa, che attende il Perugia al San Paolo. Gli umbri hanno già eliminato la Triestina al secondo turno, il Brescia al terzo e per ultimo il Sassuolo al quarto turno. Due squadre di A già affossate, ma ora l'impegno è quasi proibitivo. Martedì alle 15 è previsto il fischio d'inizio in una cornice di pubblico che di certo non sarà delle grandi occasioni a Fuorigrotta.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Da quando c'è Gattuso in panchina il Napoli ha conquistato appena tre punti in quattro partite, battendo soltanto il Sassuolo e cadendo contro Parma, Inter e Lazio, collezionando addirittura due k.o. interni. La Coppa Italia, dunque, può essere un'ancora di salvezza importante. Per questo il turnover ci sarà, ma non è prevista una rotazione esagerata. Aperto il ballottaggio tra Ospina e Meret tra i pali, ma dovrebbe spuntarla il colombiano per permettere al classe '97 di recuperare appieno. In difesa potrebbe rifiatare Di Lorenzo, sempre titolare quest'anno. Al suo posto spazio a Luperto da centrale, con la conferma di Hysaj e Mario Rui (che sarà squalificato sabato con la Fiorentina) sulle fasce. In mediana dubbio Demme: il nuovo acquisto sarà convocato, ma forse è presto per vederlo da titolare: Gattuso scioglierà le riserve a poche ore dal match, ma ad oggi una linea con Elmas-Fabian-Zielinski è favorita, con Allan in panchina. Davanti Lozano al posto di Callejon, Insigne confermato a sinistra e Llorente potrebbe dar riposo a Milik.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Quella contro il Napoli sarà la partita di esordio di Serse Cosmi, subentrato a Massimo oddo dopo l'ultimo k.o. interno con il Venezia. Ipotizzare una formazione è complicato, visto che si tratterà di una squadra inedita di fatto, ma il nuovo tecnico dovrebbe dare spazio ad un 3-5-2 (ma non è da escludere il 4-3-1-2, modulo utilizzato nell'ultima esperienza di Trapani). In difesa potrebbe esserci spazio per Rodin, insieme a Sgarbi e Falasco. I due esterni a tutta fascia saranno Rosi a destra, vista l'indisponibilità di Mazzocchi, e Nzita dall'altro lato. In mediana out Nicolussi Caviglia, che andrà solo in panchina poiché reduce da un infortunio: spazio a Falzerano, Carraro e Buonaiuto (che agirebbe quasi da trequartista), in ballottaggio con Fernandez. In attacco, largo alla coppia Iemmello-Falcinelli.