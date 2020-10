Le probabili formazioni di Olympiacos-Marsiglia: francesi in Champions dopo 7 anni

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 21:00. Live, pagelle e dichiarazioni post partita su TMW

Hanno preso il via ieri sera gli incontri per il primo turno della fase a gironi della Champions League. Tra le gare di oggi c'è Olympiacos-Olympique Marsiglia, valida per il gruppo C, di cui fanno parte anche Manchester City e Porto. I freschi campioni di Grecia partecipano alla Champions per l'ottava volta in dieci anni, mentre il francesi tornano nella maggiore competizione continentale dopo un digiuno lungo ben sette anni. L'Olympiacos tuttavia ha sempre faticato in tempi recenti a superare la fase a gironi (solo due qualificazioni nell'ultimo decennio) ed anche in questa edizione le cose si preannunciano non semplici, con la corazzata Manchester City a cui sarà difficile contendere il primo posto.

COME ARRIVA L'OLYMPIACOS - Per accedere alla fase a gironi i biancorossi hanno disputato il preliminare contro l'Omonia Nicosia, vincendo agilmente, mentre in campionato la squadra di Pedro Martins ha raccolto tre successi in quattro giornate, confermandosi in un buon momento di forma. La formazione greca può contare su diversi giocatori d'esperienza internazionale, tra cui Rafinha e l'illustre ex Mathieu Valbuena, che con la maglia del Marsiglia ha collezionato ben 331 presenze. La formazione dovrebbe discostarsi poco dall'undici vincente in campionato contro l'Atromitos.

COME ARRIVA L'OLYMPIQUE MARSIGLIA - Anche la squadra di Villas-Boas è reduce da una netta vittoria in campionato, contro il Bordeaux, ma il percorso in Ligue 1 dei marsigliesi non è stato finora particolarmente brillante. Il tecnico portoghese ritrova Dimitri Payet, out nell'ultimo turno di campionato, ma non avrà a disposizione lo squalificato Kamara. L'impianto di gioco dovrebbe ricalcare il familiare 4-3-3, ma non è escluso che Villas-Boas possa proporre un 4-4-2 con centrocampo a rombo e il tandem d'attacco composto da Thauvin e Benedetto.