Le probabili formazioni di Olympiacos-Arsenal: i Gunners cercano la rivincita al Pireo

Gli ottavi di finale di Europa League hanno riservato a Olympiacos e Arsenal la chance di rivivere la sfida andata in scena un anno fa nella stessa competizione: un'opportunità che i londinesi vorranno sfruttare per cancellare il brutto ricordo dell'eliminazione tra le mura amiche ai supplementari. Il 27 febbraio 2020 fu El Arabi a decidere la doppia sfida segnando il gol del 2-1 all'Emirates Stadium al 119' dopo che Aubameyang aveva illuso i Gunners andando in rete pochi minuti prima. Proprio El Arabi e Aubameyang si candidano per essere nuovamente protagonisti del confronto europeo tra le due squadre, che in patria stanno attraversando momenti diversi. L'Olympiacos, infatti, è leader della classifica della Super League greca con un vantaggio di 16 punti sulla seconda, ad una sola giornata dal termine della stagione regolamentare che sarà seguita dai play-off scudetto. Non è altrettanto brillante il cammino in Premier League dell'Arsenal, bloccato a metà classifica, ma capace finora di imporsi contro squadre come Chelsea, Leicester e Manchester United.

COME ARRIVA L'OLYMPIACOS - Dopo aver regolato la pratica PSV Eindhoven grazie alla differenza reti nel doppio confronto dei sedicesimi di Europa League, i campioni di Grecia hanno proseguito con due vittorie in campionato e con l'1-1 nella coppa nazionale contro l'Aris Salonicco. La partita con il Lamia ha però lasciato conseguenze non piacevoli per il tecnico Pedro Martins, che ha perso anche Ba in seguito ad un infortunio. E' poca la scelta al centro della difesa, viste anche le indisponibilità di Papadopoulos e Semedo: in caso di mancato recupero di Ba, la soluzione potrebbe essere quella di arretrare M'Vila sulla linea dei difensori, accanto al freschissimo ex della sfida, Sokratis Papastathopoulos. A centrocampo toccherebbe quindi a Camara affiancare Bouchalakis, con il terzetto avanzato che resterà invariato rispetto alle ultime gare di campionato, ed El Arabi come vertice offensivo del 4-2-3-1.

COME ARRIVA L'ARSENAL - I Gunners fanno ritorno al Pireo ad appena due settimane dalla gara dei sedicesimi di finale contro il Benfica, giocata proprio sul campo neutro dello stadio del sobborgo ateniese. Nel doppio confronto con i portoghesi l'Arsenal ha incontrato il primo stop (1-1 all'andata) nella sua impressionante cavalcata europea in questa stagione: la squadra di Mikel Arteta ha infatti dominato nel proprio girone, qualificandosi a punteggio pieno e segnando ben 20 gol in 6 partite, il miglior risultato mai ottenuto da un club inglese in Europa League. I londinesi arrivano da un pareggio contro il Burnley nell'ultimo turno di campionato, ma la precedente vittoria ai danni del Leicester, accompagnata dal successo sul Benfica, hanno dato morale alla squadra, che si presenta al Karaiskakis con quasi tutti gli uomini a disposizione. Qualche ballottaggio in difesa per Arteta che potrebbe ridare fiducia a Bellerin sulla fascia preferendolo a Soares, mentre accanto a David Luiz si giocano un posto Mari e Gabriel. Nella linea avanzata del 4-2-3-1 dovrebbe nuovamente partire titolare Odegaard, affiancato da Saka e Pepe, in attesa del completo recupero di Rowe. In attacco Aubameyang è favorito su Lacazette.