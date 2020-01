Le probabili formazioni di Parma-Roma: tocca a Kalinic dal primo minuto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si chiude il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia e il Parma rimane l'ultima speranza delle "piccole", tutte eliminate negli scontri diretti della settimana. Di fronte ci sarà una Roma vogliosa di riscatto dopo aver incassato una delle più amare sconfitte dell'era Fonseca proprio al Tardini, ma in campionato. Sarà comunque una sfida tra due squadre pesantemente cambiare rispetto all'ultima gara di campionato, complici anche delle assenze pesanti, Dzeko e Gervinho su tutte. Ecco di seguito le ultimissime dai campi di Parma e Roma, a poche ore dalla gara di stasera:

COME ARRIVA IL PARMA - Panchina per Roberto Inglese, che a detta del mister convive con un problemino fisico e con molta probabilità partirà dalla panchina. Spazio allora a Cornelius, il quale ha dimostrato di non aver perso la confidenza con il gol e che guiderà l'attacco crociato. Siligardi e Sprocati che potrebbero giocare favoriti per completare il tridente, con Kulusevki che potrebbe riposare. A centrocampo stesso discorso per Kucka, con Scozzarella finalmente al rientro e Kurtic (o Hernani) e Barillà ai suoi lati. In difesa, Bruno Alves verso la panchina, con Dermaku pronto al rientro da titolare al fianco di Iacoponi.

COME ARRIVA LA ROMA - Pochissima scelta davanti per Fonseca, che arriva a Parma con ventuno uomini convocati ma con tante defezioni in attacco. In porta dovrebbe giocare Mirante, in difesa pochi dubbi: Florenzi e Kolarov, squalificati per la prossima giornata di Serie A, saranno sulle fasce, mentre i centrali dovrebbero essere Cetin e Mancini, con Smalling a riposo. A centrocampo dovrebbe rivedersi Cristante dal primo minuto, insieme a Diawara, mentre in avanti il tridente alle spalle di Kalinic dovrebbe essere formato da Under, Pellegrini e da Perotti più che da Kluivert, possibile mossa per la ripresa.