Le probabili formazioni di PSG-United: Cavani grande assente, francesi in emergenza

Una partita da non perdere assolutamente, anche se ci sarà un grande assente: Edinson Cavani. Il Paris Saint-Germain, finalista lo scorso anno, ospita il Manchester United nella prima giornata della fase a gironi di Champions League: i francesi vogliono assolutamente ripartire dalla final eight di Lisbona per poter dire la loro anche in questa edizione. I Red Devils sono ancora un cantiere aperto, ma la qualificazione agli ottavi resta un traguardo da non fallire assolutamente: senza El Matador però sarà più complicato far male ai padroni di casa.

COME ARRIVA IL PSG - Dopo i primi due ko stagionali la squadra di Tuchel è tornata a pieno regime: cinque vittorie consecutive in campionato con 16 gol fatti e una sola rete subita. L'allenatore tedesco dovrà fare i conti con cinque assenze pesanti: Icardi, Verratti, Paredes, Kehrer e Bernat non sono a disposizione per la sfida di questa sera.

Si va verso il 4-3-3 con Navas tra i pali e la difesa composta da Florenzi, Kimpembe e Kurzawa. Marquinhos è in forse, ma Tuchel spera di recuperarlo all'ultimo momento. In mediana qualche dubbio, con Gueye che potrebbe partire dalla panchina: in cabina di regia Herrera, Danilo e Rafinha. In attacco le scelte sono quasi obbligate: Mbappé unica punta con Di Maria e Neymar sulle corsie esterne.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED - I Red Devils hanno ritrovato il sorriso dopo il brutto ko contro il Tottenham, ma il 4-1 di sabato contro il Newcastle non cancella alcune lacune gravissime da parte degli inglesi. Solskjaer ha ottenuto rinforzi in alcuni reparti, ma bisognerà capire come i nuovi arrivati si adatteranno al calcio inglese.

Telles, almeno in questa sfida, potrebbe partire dalla panchina, mentre il vero assente della serata di gala sarà Edinson Cavani: il grande ex si è allenato con il gruppo, ma non è partito per Parigi. Solskjaer perde anche Maguire, al centro della difesa andranno Lindelof e Bailly, con Wan-Bissaka e Shaw a completare il reparto davanti a De Gea. Matic e Pogba si piazzeranno nella mediana a due, mentre Martial verrà supportato da Mata, Bruno Fernandes e Rashford.