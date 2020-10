Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Inter - C'è Lautaro, dubbio a sinistra per Conte

Fischio d'inizio alle 18.55. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Impegno insidioso per l'Inter. I nerazzurri di Antonio Conte, reduci dal successo per 2-0 in campionato sul campo del Genoa, se la vedranno in casa dello Shakhtar Donetsk per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Gli arancionero d'Ucraina sono una squadra difficile da affrontare, a maggior ragione dopo la super impresa della settimana scorsa quando è arrivata una clamorosa vittoria al "Di Stefano" contro il Real Madrid. L'inizio nella coppa dalle grandi orecchie non è stato felice per Handanovic e compagni, visto che contro il Borussia Monchengladbach è arrivato solo un pareggio per 2-2.

COME ARRIVA LO SHAKHTAR DONETSK - Luis Castro, che non avrà a disposizione gli infortunati Imsaily, Konoplyanka e Kryvstov, dovrebbe schierare un 4-2-3-1. Davanti a Pyatov ci sarà una linea a quattro composta da Dodo a destra, Korniienko a sinistra e la coppia centrale Khocholava-Matviyenko in mezzo. In cabina di regia ci saranno Marcos Antonio e Maycon mentre Dentinho in attacco sarà supportato dal trio formato da Tete, Marlos e Solomon.

COME ARRIVA L'INTER - Un dubbio per Antonio Conte in vista del match che si giocherà a Kiev. In difesa D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni dovrebbero comporre il terzetto a protezione della porta di Handanovic. A centrocampo si dovrebbe rivedere dal primo minuto Barella con Brozovic e Vidal mentre Hakimi giocherà a destra e uno fra Kolarov e Perisic a sinistra. In attacco non può mancare Romelu Lukaku che sarà affiancato con ogni probabilità da Lautaro Martinez e non Sanchez.