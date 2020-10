Le probabili formazioni di Young Boys-Roma: Fonseca schiera Borja Mayoral in attacco

Fischio d'inizio alle 18.55. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Inizia l’avventura in Europa League della Roma. La formazione di Paulo Fonseca è pronta a scendere i campo a Berna contro lo Young Boys per la prima giornata del Gruppo A. Sarà importante partire con il piede giusto per la squadra della capitale che nei prossimi incontri se la dovrà vedere con le altre contendi del raggruppamento CSKA Sofia e Cluj. I giallorossi arrivano a questa sfida con un’iniezione importante di fiducia arrivata dal successo rotondo casalingo 5-2 contro il Benevento, con un Dzeko ritrovato e tre punti che fanno morale e classifica. Di fronte ci saranno i gialloneri svizzeri che nell’ultimo di campionato hanno pareggiato sul campo del Servette perdendo contatto con la vetta rappresentata dal San Gallo a distante due punti.

COME ARRIVA LO YOUNG BOYS - Gerardo Seoane schiererà un 4-4-2 con Von Ballmoos fra i pali, Lustenberger e Zesiger a formare la coppia centrale mentre la difesa sarà completata dai due esterni che saranno Hefti e Lefort. La diga di centrocampo sarà formata da Rieder e Sierro mentre le fasce laterali saranno percorse da Ngamaleu a sinistra e da Fassnacht a destra. In attacco giocherà invece la coppia formata da Meschak e Nsame.

COME ARRIVA LA ROMA - Cambio in porta per Paulo Fonseca che schiererà dal primo minuto Pau Lopez al posto di Mirante mentre in difesa Ibanez e Kumbulla sarà la coppia centrale mentre a destra giocherà Bruno Peres con Spinazzola a sinistra. A centrocampo ci saranno Cristante e Villar con Carles Perez, Pellegrini e Mkhitaryan che agiranno alle spalle dell’unica punta che sarà Borja Mayoral.