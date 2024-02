Ufficiale Primo colpo per l'Eintracht 2024/25: dallo Young Boys arriverà Aurèle Amenda

L'Eintracht Francoforte piazza già il primo colpo in vista della prossima stagione. In Germania sbarcherà uno dei talenti più interessanti del calcio svizzero: si tratta di Aurèle Florian Amenda, 20enne difensore centrale in forza allo Young Boys.

Il giocatore di origini camerunesi (19 presenze in tutte le competizioni) ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Presente nella classifica del Golden Boy 2023 e seguito dagli uomini mercato dell'Atalanta, Amenda è un centrale roccioso e robusto, oltre il metro e novanta d'altezza, che fa del gioco aereo, del senso dell'anticipo e della disciplina tattica i suoi punti di forza. Ha già collezionato 8 presenze con l'Under-21 elvetica.