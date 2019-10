Le probabili formazioni di Salisburgo-Napoli: c'è Milik, dietro obbligati

Fonte: Inviato a Salisburgo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vale la qualificazione? Sì, no, forse. Red Bull Salisburgo e Napoli si giocano una buona fetta del proprio futuro in Champions League nel doppio confronto che avrà il via domani sera alle 21. Una vittoria alla Red Bull Arena spalancherebbe le porte degli ottavi ai partenopei, ma il discorso vale anche per i padroni di casa. Da non prendere sottogamba: per informazioni chiedere a Jurgen Klopp e al suo Liverpool. Il Genk, qui in Austria, ha subito un set tennistico.

COME ARRIVA IL SALISBURGO - Qualche novità rispetto alla formazione che ha pareggiato 1-1 contro lo Sturm Graz: Jesse Marsch ha le idee chiare e l’undici di Champions non rispecchia quello di campionato. In attacco ci sarà lo spauracchio Erling Braut Haaland: ballottaggio per affiancarlo tra Hwang e Daka, col sudcoreano favorito. In difesa torna Ulmer a sinistra, con Wober riproposto al centro: al suo fianco più Ramalho che Onguené. Mwepu avanti ad Ashimeru per fare da diga con Junuzovic, si rivede Minamino sulla fascia destra. Formazione molto offensiva, col talentino Dominik Szoboszlai sulla corsia mancina.

COME ARRIVA IL NAPOLI - La tentazione di Carlo Ancelotti è quella di mandare in campo l’undici “tipo”, per quanto possibile viste le assenze in difesa, dove le scelte sono praticamente obbligate: Malcuit a destra e Di Lorenzo dirottato a sinistra, con Manolas-Koulibaly centrali davanti a Meret. In attacco, le dolci parole riservate ad Arkadiusz Milik indicano nel polacco il giocatore più vicino a una pettorina da titolare, assistito da Mertens. A destra Callejon, a sinistra sarebbe “politicamente” improponibile tenere fuori Lorenzo Insigne, con Younes che dovrebbe andare in panchina. Tentazione Eljif Elmas in mediana, per quanto i favoriti siano Allan e Fabian; più indietro al momento Zielinski. Ma la sorpresa, Genk insegna, può essere dietro l’angolo.