Le probabili formazioni di Tottenham-Stella Rossa: inglesi alle strette

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel Gruppo B si gioca per il secondo posto. Questo è ciò che tutti hanno pensato all'indomani del roboante risultato del Bayern Monaco sul malcapitato Tottenham (7-2) alla seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Nell'altra gara del secondo turno la Stella Rossa si imponeva per 3-0 sull'Olimpiakos, affermandosi come sorpresa del girone. A distanza di 3 settimane arriva l'occasione per il Tottenham di cancellare, almeno in parte, la figuraccia con i tedeschi, cercando la prima vittoria europea stagionale. Per la Stella Rossa si tratta invece dell'occasione per confermarsi come seria pretendente ad un posto nella fase ad eliminazione diretta della maggiore competizione continentale.

COME ARRIVA IL TOTTENHAM - Prosegue il momento negativo per i vicecampioni d'Europa: dopo la batosta contro il Bayern, gli uomini di Pochettino hanno raccolto soltanto un punto in campionato nelle due sfide con Brighton e Watford. Nella gara di sabato, contro il fanalino di coda Watford, è stato Dele Alli con una rete all'86' a salvare il risultato davanti al pubblico di casa. La situazione degli infortunati giocherà un ruolo decisivo nella scelta dell'undici titolare, che dovrà sicuramente fare a meno del lungodegente Lloris e di Sessegnon. In dubbio anche Eriksen, rientrato dall'impegno in nazionale con un trauma muscolare. Contro la Stella Rossa Pochettino dovrebbe riproporre la difesa a tre vista nell'ultima gara di Premier, con Aurier e Davies sulle fasce, e Winks e Ndombele ad agire nel cuore del centrocampo. In attacco, alle spalle di Kane, spazio a Son e Alli, in ballottaggio con Eriksen qualora il danese fosse pienamente recuperato.

COME ARRIVA LA STELLA ROSSA - Saldamente in testa alla classifica della Super Liga serba, la Stella Rossa si presenta a Londra dopo due successi in campionato. La vittoria sull'Olympiakos nel secondo turno ha inoltre proiettato la squadra di Belgrado al secondo posto nel Girone B alle spalle del Bayern. Nella gara casalinga con il Rad, mister Milojevic ha optato per un minimo turnover, ma al New White Heart Lane non potrà contare su Richmond Boakye, ancora fermo per infortunio. La scelta dei titolari dovrebbe ricadere sul collaudato 4-2-3-1 con Gobeljic, Milunovic, Degenek e Rodic in difesa, la diga di centrocampo formata da Jovancic e Cañas. Davanti Garcia, Marin e Van la Parra agiranno alle spalle dell'unica punta Pavkov, in vantaggio nel ballottaggio con Tomané.