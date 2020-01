Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina: Palacio in attacco

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ritorno di Ibra, il rinnovato Genoa di Nicola, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta: questi i temi di interesse principali del 18° turno di Serie A, che si sposta di un giorno, sviluppandosi tra domenica pomeriggio e lunedì sera. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Bologna-Fiorentina, sfida delle 12.30 di lunedì, che verrà trasmessa da DAZN:

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Il primo Bologna del 2020 non dovrebbe riservare sorprese. In difesa, davanti a Skorupski, Danilo riprende il suo posto dopo la squalifica che gli ha fatto saltare la gara di Lecce. Con il brasiliano in campo Tomiyasu, Bani e Denswil. Con Dominguez non schierabile per motivi burocratici e Dzemaili in forte dubbio causa influenza, Medel-Poli sarà la coppia in mediana. Sulla trequarti Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio, con Santander pronto a subentrare dalla panchina.