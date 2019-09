© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria di Cagliari nell'anticipo di venerdì e le sfide del sabato, oggi scenderanno in campo le altre squadre di serie A:

QUI BOLOGNA: persiste l'assenza Danilo, in via di guarigione ma ancora non disponibile. Come a Brescia sarà Bani a prendere il suo posto. Denswil ha un problema al tallone e potrebbe alzare bandiera bianca: due i nomi per la sostituzione, Tomiyasu (con Mbaye terzino destro) o Medel (in questo caso arretrato). In mediana possibile l'inserimento di Poli dall'inizio al posto di Dzemaili; in attacco Palacio in leggero vantaggio su Destro e Santander per partire dal primo minuto.

QUI ROMA: spazio ai titolari dopo il successo in Europa. In difesa si rivede Florenzi, mentre al centro con Smalling ancora out il dubbio è tra Mancini e Jesus al fianco di Fazio. In mezzo al campo Veretout con Cristante, sulla trequarti può star fuori Kluivert: Mkhitaryan a sinistra, Pellegrini alle spalle di Dzeko e Zaniolo confermato sulla destra.