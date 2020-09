Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio: Godin pronto all'esordio dal primo minuto

vedi letture

Ultimo weekend di Serie A di settembre, secondo per buona parte delle squadre ma primo per Inter, Atalanta, Spezia, Lazio, Udinese e Benevento. Un lungo fine settimana di gare che si concluderà col posticipo di lunedì sera a Bologna, poi sarà solo calciomercato fino al 4 ottobre. Weekend di partite molto importante per i venti allenatori di Serie A, che da martedì potranno tirare il bilancio su questo inizio di stagione e indirizzare le scelte del finale di mercato estivo: di seguito le scelte dei tecnici di Cagliari e Lazio, che si sfideranno nella seconda sfida della seconda giornata di Serie A, raccolte direttamente dai nostri inviati sui campi di massima serie.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Cagliari-Lazio sarà il match del gran debutto di Diego Godin in rossoblù: il difensore arrivato dall’Inter potrebbe essere buttato da subito nella mischia contro i biancocelesti di Inzaghi, in coppia con il polacco Walukiewicz. Sulle fasce spazio a Zappa a destra e Lykogiannis a sinistra, propositivo contro il Sassuolo. Centrocampo a tre con Marin al centro, Rog a sinistra e Nández a destra, mentre in attacco conferma per il Cholito Simeone al centro, con ai suoi lati Joao Pedro (sinistra) e Sottil (destra).

COME ARRIVA LA LAZIO - Anno nuovo, stessa Lazio, che si presenterà all'esordio a Cagliari senza alcun nuovo acquisto nell'undici titolare. Davanti Strakosha, ci sarà Patric sul centro destra: ieri non si era allenato, oggi invece è tornato in gruppo. Acerbi e Radu completeranno il terzetto. Lazzari farà il quinto a destra, con Marusic a sinistra: scelta obbligata questa sul montenegrino visto che Fares è ancora da ufficializzare e Lukaku non è al meglio fisicamente (rischia non di non essere neanche convocato). In mezzo Leiva tra Luis Alberto e Milinkovic, davanti Correa e Immobile. Muriqi è in quarantena in Turchia, out per infortunio Luiz Felipe, Vavro e Lulic.