Le probabili formazioni di Chelsea-Siviglia: Werner sfida De Jong

Primo turno della fase a gironi di Champions League, allo Stamford Bridge si preannuncia un match stellare tra Chelsea e Siviglia: la squadra che ha investito di più nell’ultimo mercato da una parte, l’ultima vincitrice dell’Europa League dall’altra. Risultati deludenti alla vigilia di questa sfida per le due compagini: gli inglesi, in casa, contro il Southampton hanno pareggiato per 3-3; gli andalusi, invece, hanno addirittura perso in casa del Granada 1-0. Voglia di riscatto, dunque, e di cominciare con il piede giusto questa esperienza nel girone E (con Rennes e Krasnodar) di Champions League. Calcio d’inizio fissato alle ore 21.

COME ARRIVA IL CHELSEA - Debutto da allenatore in Champions per Lampard, che presenterà i suoi in campo con un 4-2-3-1. Pulisic, Havertz e Mount formeranno il terzetto alle spalle dell’unica punta Werner. A centrocampo Jorginho e Kantè avranno il compito di dare qualità e quantità. In difesa, infine, avanti a Mendy ci saranno Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma e Chilwell. Out per squalifica Marcos Alonso, in dubbio la presenza di Ziyech.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA - 4-3-3, invece, per il Siviglia di Lopetegui. Il punto di riferimento offensivo ovviamente sarà De Jong, con Suso e Ocampos a supporto. A centrocampo Rakitic sarà il regista, con Fernando e Jordan ai suoi lati. In difesa giocheranno Navas, Gomez, Carlos e Acuna. Non prenderà parte all’incontro Koundé, da valutare le condizioni fino all’ultimo di Escudero.