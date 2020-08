Le probabili formazioni di Inter-Bayer Leverkusen: ancora LuLa dal 1' per Conte

Inter in campo questa sera a Dusseldorf per la gara contro il Bayer Leverkusen valida per i quarti di finale di Europa League. L'obiettivo è quello di staccare il pass per la semifinale, in modo da provare a vincere quel trofeo europeo che manca nella bacheca nerazzurra dal 2010.

COME ARRIVA L'INTER - Un solo vero dubbio di formazione per Antonio Conte, quello relativo all'esterno destro di centrocampo nel suo 3-5-2. Al momento D'Ambrosio sembra in vantaggio ma Moses scalpita e qualche chance ce l'ha anche Candreva. Per il resto spazio a Godin, De Vrij e Bastoni in difesa, davanti ad Handanovic, mentre a centrocampo ci saranno Barella, Brozovic e Gagliardini, con Ashely Young a sinistra. Infine l'attacco: Eriksen e Sanchez andranno in panchina, i titolari saranno Lukaku e Lautaro Martinez.

COME ARRIVA IL BAYER LEVERKUSEN - Quella contro i Rangers non è stata certo una partita impegnativa per la formazione di Bosz che non ha sprecato molte energie forte dell'1-3 dell'andata in Scozia. L'allenatore dei tedeschi confermerà il 4-3-3 con Hradecky in porta, la linea difensiva formata da Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba e Sinkgraven, il centrocampo formato da Palacios, Baumgartlinger e Demirsbay e il tridente con Havertz centrale, Bailey a destra e Diaby a sinistra.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger, Demirsbay; Bailey, Havertz, Diaby.