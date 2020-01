Le probabili formazioni di Juventus-Parma: Bernardeschi ancora mezzala

20^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanto mercato ma anche campo in questa settimana che porta alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A: esauriti gli ottavi di finale di Coppa Italia, è già tempo di pensare alla lotta Scudetto e in generale al campionato, con tutte le venti squadre a caccia dei propri obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 20° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Juventus-Parma, sfida delle 20.45 di domenica, che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Cristiano Ronaldo dovrebbe tornare in campo dal primo minuto, mentre Gianluigi Buffon dovrebbe rimandare il suo appuntamento col il record assoluto di presenze in Serie A. Con il Parma Szczesny dovrebbe regolarmente difendere la porta bianconera, alle spalle di una linea difensiva a quattro formata da Cuadrado e Alex Sandro laterali, con Bonucci e de Ligt centrali. A centrocampo potrebbe trovare continuità la soluzione Bernardeschi mezzala, al suo fianco Pjanic e Matuidi.

COME ARRIVA IL PARMA - D'Aversa potrebbe continuare col 4-2-3-1, con Inglese punto di riferimento offensivo e Gervinho-Kucka-Kulusevski alle sue spalle, di conseguenza Kurtic e Hernani andrebbero a comporre la cerniera di centrocampo, visto che Grassi soffre di lombalgia e potrebbe non essere rischiato. In difesa rientro dei titolari dopo la Coppa Italia: Darmian a destra, Gagliolo a sinistra, con Alves-Iacoponi centrali. Possibile inserimento a gara in corso per Cornelius, in gol nell'ultima sfida interna al Lecce.