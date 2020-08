Le probabili formazioni di Lecce-Parma: D'Aversa ritrova Cornelius e Inglese

La Serie A 2019/20 è finalmente giunta al termine. Di seguito le ultime di formazione di Lecce-Parma, sfida clou del weekend di Serie A, in programma stasera alle ore 20:45 al "Via del Mare":

COME ARRIVA IL LECCE - Liverani non cambia e punta sul 4-3-2-1 solito. Recuperato Lapadula al centro dell'attacco, così come Mancosu che giocherà nel terzetto di centrocampo, con Petriccione e Barak. Falco e Saponara, invece, saranno i due trequartisti. In difesa squalificato Paz, toccherà a Meccariello affiancare Lucioni; Donati e Dell’Orco (o Rispoli) sugli esterni.

COME ARRIVA IL PARMA - Ultima giornata di campionato che D'Aversa potrebbe utilizzare per qualche esperimento, ma la lotta per la salvezza esige che i crociati vadano in campo con il massimo impegno, per cui è lecito attendersi non più di un paio di cambi rispetto all'undici tipo. Vista l'emergenza a centrocampo due le opzioni per affiancare Barillà e Kurtic, unici giocatori rimasti a disposizione: l'arretramento di Kulusevski o l'avanzamento di Darmian, entrambe soluzioni già provate a gare in corso. In difesa dovrebbe esserci spazio per Dermaku, Laurini, Alves e Pezzella, mentre davanti potrebbe esserci ancora spazio per Caprari-Gervinho. Rientrano comunque, almeno tra i convocati, Inglese e Cornelius.