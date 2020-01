Le probabili formazioni di Lecce-Udinese: dubbio Lasagna-Nestorovski

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Il ritorno di Ibra, il rinnovato Genoa di Nicola, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta: questi i temi di interesse principali del 18° turno di Serie A, che si sposta di un giorno, sviluppandosi tra domenica pomeriggio e lunedì sera. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Lecce-Udinese, sfida delle 18.00 di lunedí che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL LECCE - Non ci sarà Calderoni, fermato per in turno dal Giudice Sportivo: al suo posto giocherà Dell’Orco in difesa, con Donati a destra e il duo Lucioni-Rossettini al centro. A centrocampo Petriccione e Tabanelli saranno i due interni accanto a Tachtsidis. In avanti Mancosu in pole su Shakhov per agire alle spalle di Lapadula e Falco.

COME ARRIVA L'UDINESE - Musso in porta, con la consueta difesa a tre davanti al portiere argentino: De Maio, Ekong e Nuytinck comporranno il trio difensivo, con Larsen e Sema sulle corsie laterali. A centrocampo invece Fofana, Mandragora e De Paul, mentre in attacco dubbio tra Lasagna e Nestorovski su quello che sarà il compagno di Okaka. Fuori Samir per il problema al ginocchio che lo tiene fuori da un po', rientro ad inizio febbraio.