Le probabili formazioni di Parma-Fiorentina: torna Alves. Ballottaggio Bonaventura-Pulgar

Parma-Fiorentina (sabato 7 novembre ore 20.45)

Stadio: Ennio Tardini

Arbitro: Federico La Penna

COME ARRIVA IL PARMA - Che Parma vedremo contro la Fiorentina? Liverani ha dato dimostrazione di saper adattare la sua rosa a più moduli, e il 3-5-2 visto contro l’Inter ha dato buone risposte dal punto di vista della solidità, ma meno nello sviluppo del gioco. Ecco perchè, con il rientro di alcune pedine, Liverani potrebbe tornare al 4-3-3. Davanti a Sepe in porta, ecco il ritorno di capitan Alves in mezzo alla difesa, al fianco di Gagliolo, con Iacoponi spostato sulla destra e Pezzella in fascia sinistra. A centrocampo rientra Grassi, ottimo contro Spezia e Inter, insieme ad Hernani in regia e Kurtic centrosinistra. Davanti improbabile la presenza dal primo minuto di Inglese: l’attaccante ha poca autonomia, molto più facile che possa subentrare ad inizio ripresa. Il trio d’attacco dunque dovrebbe essere formato da Kucka con Gervinho e Karamoh ai suoi lati.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - "La positività di Callejon un fulmine a ciel sereno". Ha commentato così, in conferenza stampa, la notizia che costringerà lo spagnolo a rimanere ai box, il tecnico viola Beppe Iachini, che si gioca molto nella trasferta di Parma. L'allenatore dovrebbe continuare a schierare i suoi con il 3-5-2, nonostante abbia detto di aver provato anche altre varianti tattiche, che però vedevano lo spagnolo come "ago della bilancia". Davanti a Dragowski ci saranno, Caceres, Milenkovic e Igor, con Pezzella ancora out, mentre a centrocampo spazio a Biraghi a sinistra, Lirola a destra, Amrabat, Castrovilli e uno tra Pulgar e Bonaventura in mezzo. In attacco Vlahovic in vantaggio su Kouame e Cutrone per affiancare Ribery.