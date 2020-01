Le probabili formazioni di Parma-Lecce: Kurtic e Deiola dal 1'

19^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Ultima gara del girone d'andata. Dopo le gare che si sono disputate nel week end, stasera tocca a Parma e Lecce chiudere la giornata. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 19° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Parma-Lecce, sfida delle 20.45 di domani che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL PARMA - Dubbio centravanti nei ducali: potrebbe esserci Inglese, ma Cornelius si allena con la squadra da martedì e ha le stesse chances del compagno di partire dal primo minuto. D'Aversa prenderà una decisione solo in giornata. Gervinho non partirà dal primo minuto, al suo posto ci sarà Kucka, spostato in attacco vista l'emergenza. L'altra maglia del tridente se la prende Kulusevski. In mezzo il nuovo acquisto Kurtic con Scozzarella ed Hernani, mentre in difesa Dermaku prende il posto di Alves al fianco di Iacoponi, con Gagliolo a sinistra e Darmian a destra. In porta ci sarà Sepe.

COME ARRIVA IL LECCE - Solito 4-3-1-2 per il Lecce, con Liverani che dovrà fare i conti con un Babacar non in perfette condizioni ma che - visto l’addio di La Mantia e l’infortunio di Lapadula - dovrà stringere i denti. Accanto a lui ci sarà Falco, con Mancosu nel ruolo di trequartista. A centrocampo Tachtsidis sarà il perno centrale, poi Petriccione ed il nuovo acquisto Deiola. In difesa Dell'Orco, Donati, Lucioni e Rossettini.