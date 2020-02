vedi letture

Le probabili formazioni di Roma-Lecce: Liverani conferma Vigorito tra i pali

Dopo il tre su tre europeo, per le squadre italiane occhi fissi sull'obiettivo nazionale e sulla conquista dei tre punti nel weekend: dopo l'anticipo del Rigamonti, oggi altre tre sfide e domani il programma si completerà con le rimanenti sette sfide. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 25° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dell'Olimpico, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA ROMA - La Roma torna a vincere e lo fa in Europa contro il Gent. Un 1-0 che, nonostante la prestazione non eccellente, lascia qualcosa di positivo a Fonseca. Contro il Lecce la formazione potrebbe essere simile a quella di ieri, giusto con qualche cambio rispetto a chi ha deluso le attese come Spinazzola. Per il resto 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta e difesa formata da Santon, Fazio, Smalling e Kolarov. In mediana ancora Cristante e Veretout. Sulla trequarti confermato Carles Perez a destra e poi due ballottaggi: Kluivert avanti su Perotti e Mkhitaryan su Pellegrini. Dzeko unica punta.

COME ARRIVA IL LECCE - Liverani conferma Vigorito tra i pali nonostante il recupero di Gabriel. In difesa Donati e Calderoni saranno i due terzini, con Lucioni e Rossettini in mezzo. A centrocampo Deiola dovrebbe agire da mediano, con Barak e Majer ai suoi lati. Shakhov e Mancosu agiranno alle spalle di Lapadula. Saponara nemmeno convocato.