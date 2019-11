12^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la quarta giornata di coppe internazionali e alla vigilia della terza pausa per le nazionali della stagione, la Serie A vive il suo 12° turno: ieri la prima sfida, il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, e domenica sera l'inevitabile conclusione, quando all'Allianz Stadium di Torino arriverà il Milan di Pioli. Di seguito le probabili formazioni di Sampdoria-Atalanta (diretta tv a partire dalle 15.00 di domenica su Sky) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Claudio Ranieri dovrebbe confermare il 4-4-2 delle ultime partite. Il tecnico blucerchiato potrebbe confermare Ferrari e Colley al centro della difesa con Bereszynski che rientra sulla destra e Murru sulla sinistra. A centrocampo Ekdal dovrebbe fare coppia con uno fra Bertolacci e Vieira con Augello a sinistra se Jankto non dovesse recuperare e Depaoli a destra. In attacco si potrebbe rivedere Quagliarella dal primo minuto al fianco di uno fra Gabbiadini o Ramirez; nel secondo caso di passerebbe ad un abbottonatissimo 4-4-1-1

COME ARRIVA L'ATALANTA - L'Atalanta torna in campo dopo il pareggio contro il Manchester City. Gasperini dovrà capire quali saranno le condizioni di Gosens, in caso di forfait Castagne è pronto a fare gli straordinari. In difesa spazio a Djimsiti, Kjaer e Masiello, anche per far tirare il fiato a chi ha giocato in Champions League. In mediana torna De Roon, Freuler è al momento favorito su Pasalic. Non ci sarà Ilicic per via della squalifica, spazio a Gomez e Malinovskyi dietro Luis Muriel.