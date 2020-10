Le probabili formazioni di Sampdoria-Genoa: Jankto sulla fascia al posto di Candreva

Dopo un'altra settimana di coppe, con bilancio agrodolce per le squadre italiane impegnate in Europa e quasi unanimemente positivo per le squadre di Serie A impegnate in Coppa Italia, è tempo di tornare a pensare al campionato. Distribuite in tre giorni ci sono le dieci partite del sesto turno di Serie A, il penultimo prima della sosta di novembre. Di seguito tutte le probabili formazioni di Sampdoria-Genoa, raccolte dai nostri inviati.

▪ Sampdoria-Genoa - Domenica, ore 20.45 al Luigi Ferraris, 6^ giornata di campionato

▪ Arbitra Federico La Penna della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Sampdoria 9 punti, Genoa 4 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Tempo di derby a Genova. La Sampdoria, reduce da quattro vittorie consecutive fra campionato e Coppa Italia, vuole vendicare la sconfitta del luglio scorso nella stracittadina contro il Genoa. Claudio Ranieri punta a recuperare Antonio Candreva sulla corsia di destra ma in caso di forfait, potrebbe essere confermata la linea a tre alle spalle di Quagliarella composta da Jankto, Ramirez o Keita e Damsgaard. In cabina di regia difficile l’impiego di Adrien Silva con Ekdal e Thorsby che dovrebbero essere i titolari mentre in difesa, a protezione della porta di Audero, spazio a Bereszynski e Augello sulle corsie e Yoshida e Tonelli al centro ma attenzione alle quotazioni del rientrante Colley che si è ben disimpegnato con la Salernitana.

COME ARRIVA IL GENOA - Ritorno al successo, seppur in Coppa Italia, per il Genoa di Rolando Maran che adesso si prepara ad affrontare la sfida più importante nel derby contro la Sampdoria. Obiettivo prolungare la striscia positiva nella stracittadine dopo il successo dello scorso luglio. In porta ci sarà Perin che sarà supportato da una linea difensiva composta - con ogni probabilità - da Biraschi, Goldaniga e Masiello. A centrocampo si rivede Badelj, che con il Catanzaro ha riposato, supportato da una parta da Rovella e dall’altra da uno fra Zajc e Behrami. Sulla destra ci sarà Ghiglione mentre a sinistra il ballottaggio è fra Pellegrini e Czyborra. In attacco la doppietta di Scamacca in Coppa ha fatto salire le quotazioni dell’ex Ascoli che si candida per un posto al fianco di Pandev, visto anche l’infortunio a Shomurodov.