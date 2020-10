Le probabili formazioni di Torino-Cagliari: dubbio Godin dopo il viaggio oltreoceano

vedi letture

Dopo due settimane di pausa per le Nazionali, che non hanno certo aiutato a superare l'emergenza Covid-19, il pensiero torna solo sulle competizioni dei club, con le scelte dei tecnici impegnati in Europa che verranno forzatamente condizionate dall'esordio in Champions/Europa League. Ma prima, c'è il quarto weekend di Serie A: di seguito le ultime in arrivo dagli inviati di Torino e Cagliari, che si sfideranno domenica alle ore 15.00:

COME ARRIVA IL TORINO - Zero punti in due partite, il Torino deve cambiare marcia da domenica contro il Cagliari. Marco Giampaolo deve fare i conti con i rientri tardivi dei nazionali: i titolari sulle fasce sarebbero Vojvoda e Rodriguez, ma il tecnico tiene in caldo anche Izzo e Murru. In mediana è sicuro del posto Meité, poi si valuteranno le condizioni di Rincon, Linetty e Lukic, di ritorno dagli impegni con le selezioni, con il giovane Segre che dunque spera in una chance. In attacco spazio a Verdi trequartista, dal momento che Gojak sarà a disposizione soltanto da venerdì e dopo aver risolto le ultime pratiche burocratiche, e ballottaggio Zaza-Bonazzoli per affiancare Belotti.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Il Cagliari prepara la sfida di domenica a Torino con l’obiettivo di trovare la prima vittoria stagionale. Davanti a Cragno difesa a quattro con Zappa e Lykogiannis sugli esterni, con la coppia Walukiewicz-Godin al centro, e Ceppitelli pronto a subentrare all’uruguaiano in caso di eccessiva stanchezza dopo il viaggio in nazionale. A centrocampo conferma per il trio Nández, Marin e Rog con il tridente Ounas, Joao Pedro e Simeone al centro.