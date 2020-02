Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina: Vlahovic in vantaggio su Cutrone

26^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Esaurito il primo turno eliminatorio di Europa League e l'andata degli ottavi di Champions, per le formazioni italiane è tempo di tornare a pensare al campionato, anche se il 26° turno sarà forzatamente condizionato dall'emergenza Coronavirus, che ha spinto il Governo a chiudere ben cinque stadi su dieci tra oggi e lunedì. Di seguito le probabili formazioni delle sfide della prossima giornata di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara della Dacia Arena (fischio d'inizio oggi alle 18), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA L'UDINESE - Nuytinck è a posto, rientro di Samir ancora rimandato, con Gotti che dovrebbe confermare il solito terzetto davanti a Musso: oltre all'olandese, spazio a Becao ed Ekong dietro, con Sema e Larsen sulle corsie laterali. A centrocampo ancora Mandragora davanti alla difesa con Fofana e De Paul mezzali, mentre davanti Nestorovski insidia Lasagna per un posto da titolare al fianco dell'intoccabile Okaka.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Con la squalifica di Dalbert, possibile avanzamento a centrocampo per Igor, anche se permane il ballottaggio con Venuti. Sulla corsia opposta Lirola, mentre in difesa spazio a Caceres, Milenkovic e Pezzella davanti a Dragowski. In mezzo c'è spazio per Duncan al fianco di Pulgar e Castrovilli, mentre in attacco si rinnova la sfida per un posto al fianco di Chiesa: Vlahovic per il momento è in vantaggio su Cutrone, la cui condizione comunque è in crescita.