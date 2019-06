Le probabili formazioni di Brasile-Paraguay - Tite cambia una pedina

Live, pagelle e dichiarazioni su TMW a partire dalle 2.30 di venerdì 28 giugno.

Vivere o morire, uccidere o essere uccisi, andare avanti o finirla qui. La Copa America entra nella sua fase decisiva e adesso il margine d'errore non esiste più. Quarti di finale, tutti da vivere, resi ancor più belli dal calore brasiliano. E il Brasile, la squadra di casa, nella notte tra giovedì e venerdì (ore 2.30) scenderà in campo contro il Paraguay all'Arena do Gremio. In ballo ci sono le semifinali, adesso si fa sul serio.

COME ARRIVA IL BRASILE - Primo nel Girone A con sette punti, il Brasile giunge a questa fase a eliminazione diretta come una delle favorite al trionfo finale. Perché gioca in casa, sì, ma anche per quanto mostrato nelle prime tre partite della kermesse sudamericana. All'esordio il 3-0 alla Bolivia ha messo subito le cose in chiaro, poi il pareggio senza gol col Venezuela aveva placato gli entusiasmi, ma la manita rifilata al Perù ha rispedito i tifosi alle stelle e adesso, tra le strade del Paese, si sogna di portare a casa la Copa. Per quanto riguarda la formazione, Tite non dovrebbe regalare grosse sorprese. Rispetto all'ultimo match dovrebbe esserci un solo cambio in mediana, dove Fernandinho potrebbe prendere il posto di Casemiro nella posizione accanto ad Arthur. Quindi ancora 4-2-3-1, con Firmino in attacco supportato da Gabriel Jesus, Coutinho ed Everton.

COME ARRIVA IL PARAGUAY - Bravo e anche un po' fortunato il Paraguay, che finora in questa Copa America non ha collezionato neanche una vittoria, ma è comunque riuscito a superare il turno come seconda migliore terza, per differenza reti: -1 per i ragazzi di Osorio, -4 per il Giappone e i due soli punti così sono bastati. Due pareggi ed una sconfitta fin qui: i pari - dal valore opposto - con Qatar al debutto e Argentina alla seconda gara, poi il k.o. ininfluente con la Colombia domenica scorsa. Servirà un'impresa per volare in semifinale, affrontare la squadra di casa e tra le più forti della competizione sarà complicatissimo. Ma il Paraguay vuole provarci. Per quanto riguarda la formazione, confermato il 4-4-1-1 di partenza e quasi sicuramente in toto l'undici che ha perso con la Colombia. Per cui davanti ci sarà Cardozo, con Almiron alle sue spalle. In difesa l'ex Milan Gustavo Gomez e l'ex Roma Piris.

PROBABILI FORMAZIONI:

BRASILE (4-2-3-1): Allison; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis; Fernandinho, Arthur; Gabriel Jesus, Coutinho, Éverton; Firmino. CT: Tite.

PARAGUAY (4-4-1-1): Fernandez; Piris, Gomez, Junior Alonso, Arzamendia; Gonzalez, Sanchez, R. Rojas, M. Rojas; Almiron; Cardozo. CT: Osorio.