Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese - Maran lancia Cerri dall'inizio

Fischio d'inizio stasera alle ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Ci sono ancora dei verdetti da definire in Serie A, quando manca ormai soltanto una gara alla fine del campionato. Situazioni, queste, che non riguardano Cagliari ed Udinese: entrambe, infatti, hanno conquistato la salvezza la scorsa settimana, così la sfida in terra sarda sarà per entrambe una passerella con la quale chiudere al meglio la massima serie.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - I padroni di casa hanno la possibilità di chiudere a 44 punti il campionato, superando la soglia media della salvezza ed addirittura piazzandosi al decimo posto un classifica, risultato più che dignitoso per i ragazzi di Maran. Pavoletti non è al meglio ed il tecnico dei sardi potrebbe cogliere l'occasione per lanciare come unico centravanti Cerri. Da non escludere però anche l'ipotesi Despodov. In difesa spazio a Lykogiannis.

COME ARRIVA L'UDINESE - L'Udinese arriva da ben tre risultati utili consecutivi, di cui gli ultimi due hanno fruttato ben sei punti contro Spal e Frosinone. Andamento, appunto, da salvezza per gli uomini di Igor Tudor, che ovviamente proveranno a chiudere in bellezza la stagione. Diverse le assenze in casa friulana. Sandro si è operato e il suo posto in mediana verrà preso da Hallfredsson. In difesa Ekong dovrebbe giocare dall'inizio, vista l'assenze di Nuytinck. Tra i convocati di Tudor non compaiono nemmeno De Paul e Stryger Larsen.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Deiola, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro; Cerri. A disposizione: Aresti, Rafael, Romagna, Srna, Castro, Oliva, Padoin, Bradaric, Birsa, Despodov, Thereau, Pavoletti. Allenatore: Maran

UDINESE (3-4-1-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Barak, Mandragora, Hallfredsson, D'Alessandro; Pussetto; Lasagna, Okaka. A disposizione: Perisan, Nicolas, Wilmot, Ter Avest, Micin, Badu, Bocic, Teodorczyk. Allenatore: Tudor.