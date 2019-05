Le probabili formazioni di Carpi-Cremonese - Cissé insidia Arrighini

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

C'è chi lotta per non retrocedere e chi sogna di giocarsi ancora la Serie A, chissà. Nel giorno della Festa dei Lavoratori la Serie B non si ferma e va in campo con la sua trentaseiesima giornata, che nel suo programma prevede anche la sfida tra Carpi e Cremonese. La prima è penultima in classifica, la seconda è decima, ad un passo dai play-off. Al Cabassi si preannuncia spettacolo.

COME ARRIVA IL CARPI - Il roboante successo conquistato sul campo della Salernitana ha riacceso la fiammella della speranza in casa Carpi. Adesso i punti di distanza dal quartultimo posto occupato dal Livorno sono soltanto tre e un altro successo riaprirebbe davvero tutto. La formazione di Castori ha la peggior difesa del campionato, ma nell'ultimo periodo sta provando a trovare la quadra. E chissà che in questa sfida non sia un aspetto fondamentale. Il tecnico biancorosso non ha molti dubbi di formazione, ma qualche sorpresa potrebbe regalarla. A centrocampo dovrebbe giocare Marsura, mentre Crociata si posizionerà sulla trequarti nel 4-4-1-1 disegnato da Castori. In attacco ballottaggio tra Cissé e Arrighini e non è da escludere una staffetta.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Si va al massimo. Al ritmo di Massimo Rastelli, il suo allenatore. La Cremonese, miglior difesa del campionato, è la squadra più in forma del campionato e dalla zona retrocessione s'è portata fino a ridosso di quella play-off. A -1, con esattezza: davanti ci sono Perugia, Cittadella e Spezia che potrebbe essere scavalcate già oggi con una serie di risultati favorevoli. Tredici punti nelle ultime cinque gare hanno lanciato i grigiorossi al massimo e adesso dalle parti di Cremona si sogna, a giusta ragione. L'allenatore ex Cagliari però non avrà a disposizione il talento di Castrovilli, rimpiazzato da Castagnetti. Per il resto poche sorprese. In avanti dovrebbe esserci Carretta con Montalto.

PROBABILI FORMAZIONI:

CARPI (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Sabbione, Poli, Pezzi; Rolando, Coulibaly, Vitale, Marsura; Crociata; Arrighini. Allenatore: Castori

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Terranova, Claiton; Mogos, Arini, Castagnetti, Soddimo, Renzetti; Carretta, Montalto. Allenatore: Rastelli