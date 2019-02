Le probabili formazioni di Carpi-Perugia - Umbri a caccia di punti

Il Carpi si trova in una situazione difficile di classifica (penultimo posto): contro il Perugia deve vincere per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza. Gli umbri, invece, sono al nono posto e cercano punti pesanti per entrare in zona playoff. Obiettivi diametralmente opposti, ma stessa voglia di fare bene. I precedenti in Emilia Romagna sono 4: l'ultimo risale alla stagione 2017-2018. Il 17 aprile vittoria esterna del Perugia per 1-2 con i gol di Di Carmine e Gustafson che è anche l'unico successo per il Grifone. Poi due vittorie per il Carpi e un pareggio. All'andata, al Curi, è finita con il successo del Carpi per 1-0. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Maggioni della sezione di Lecco.

COME ARRIVA IL CARPI - Due punti dalla zona playout, ma anche tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque gare. Periodo complicato per la squadra di Castori: nemmeno il calciomercato di gennaio, per ora, ha dato i suoi frutti. Squalificato Pezzi, diffidati Sabbione, Suagher e Jelenic, out Colombi, Di Noia, Rizzo e Suagher. Sarà 4-3-3 con Mustacchio, Arrighini e Rolando a formare il tridente offensivo.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Sconfitta casalinga contro il Palermo nell'ultimo turno, poi due vittorie e due k.o. Rendimento altalenante per la squadra di Nesta a caccia di punti per essere tra le sei squadre che lotterrano nella post-season. Diffidati Bianco e Verre, nessuno squalificato Sarà 4-3-1-2 con Verre alle spalle di Han e Melchiorri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (4-3-3) Piscitelli; Pachonik, Sabbione, Poli, Buongiorno; Coulibaly, Pasciuti, Jelenic; Mustacchio, Arrighini, Rolando. A disposizione: Serraiocco, Sambo, Marcjanik, Kresic, Concas, Vitale, Piscitella, Romairone, Crociata, Vano, Cissé, Marsura. Allenatore: Castori.

PERUGIA (4-3-1-2) Gabriel; Mazzocchi, Gyomber, Cremonesi, Falasco; Falzerano, Bianco, Dragomir; Verre, Melchiorri, Han. A disposizione: Bizzarri, Perilli, Sgarbi, Rosi, El Yamiq, Felicioli, Kouan, Kingslet, Carraro, Bordin, Sadiq, Vido. Allenatore: Nesta.

ARBITRO: Maggioni della sezione di Lecco.