Le probabili formazioni di Chelsea-Bayern - La rivincita della finale del 2012

Torna lo spettacolo della Champions League. Grandi gare in questo martedì. Al San Paolo c'è Napoli-Barcellona, mentre a Londra c'è la rivincita della finale del 2012 tra Chelsea e Bayern Monaco. Furono i Blues a uscire vincitori e ad alzare la prima e unica fin qui Champions League della loro storia. La rivincita tra le due squadre promette grande spettacolo, visto che negli ultimi quattro precedenti Chelsea e Bayern hanno prodotto 17 gol, per una media di 4.25 a partita. In campo, nella finale del 2012, c'era anche Frank Lampard, attuale allenatore del Chelsea: da calciatore ha realizzato tre gol in quattro partite contro il Bayern, tra cui un rigore nella sequenza finale che ha regalato la Coppa al club londinese. Calcio d'inizio alle ore 21. L'arbitro è il francese Turpin.

COME ARRIVA IL CHELSEA - Due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali per gli inglesi. Fuori Kanté, Hudson-Odoi, Pulisic e Van Ginkel per i Blues. Lampard va verso il 3-4-3 con Caballero in porta, Azipilicueta, Christensen e Rudiger in difesa, Alonso ed Emerson Palmieri esterni con Jorginho e Kovacic in avanti. Mount, Abraham e William in attacco. Diffidati Azpilicueta, Jorginho e Zouma.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite per i bavaresi. Out Martinez, Sule e Perisic, sarà 4-2-3-1 per i tedeschi con Neuer in porta, Pavard e Davies esterni con Boateng e Alaba centrali. Kimmich e Thiago centrali con Coman, Muller e Gnabry sulla trequarti. Lewandowski centravanti.