Le probabili formazioni di Cile-Uruguay - Sanchez contro Cavani

Siamo entrati nella fase più calda della Copa America, rimangono da decidere gli ultimi posti disponibili per i quarti di finale. Questa notte al Maracanà si affrontano Cile ed Uruguay, sfida che sancirà il primo posto del Gruppo C. Per il momento guida il raggruppamento a punteggio pieno il Cile, due su due per la formazione che ha conquistato le ultime due edizioni della Copa. Si è risvegliata la Roja, smaltita la delusione della mancata qualificazione al Mondiale di Russia. Adesso si respira un aria nuova ma con tanti calciatori che hanno scritto delle pagine di storia tra il 2015 ed il 2016. Cominciando da Alexis Sanchez che è reduce da una stagione da dimenticare con la maglia del Manchester United e passando per Eduardo Vargas, che si conferma come uno dei migliori goleador della storia della Nazionale. Basterà un pareggio alla formazione di Reinaldo Rueda per conservare il primo posto. Non ci sta l'Uruguay, la Celeste infatti dopo aver spazzato via all'esordio l'Ecuador non è riuscita ad imporsi contro il Giappone. Soltanto un pareggio per 2-2 per la squadra di Tabarez che comunque ha dominato, colpendo anche due legni e lasciando come detto il primo posto al Cile. Cavani e Suarez desiderano arrivare fino in fondo in questa competizione e proprio l'Uruguay può essere il vero antagonista dei padroni di casa del Brasile.

COME ARRIVA IL CILE - Obiettivo tre su tre per Reinaldo Rueda, la Roja ha già strappato il pass per i quarti di finale ma lo vuole fare da prima del girone. L'ex tecnico dell'Atletico Nacional si affida al 4-3-3 con Arias in porta, preferito nelle convocazioni a Claudio Bravo. In difesa spazio per la coppia di centrali formata da Gary Medel e Maripan, seguito da molti club europei, mentre sulle corsie esterne ci saranno Beausejour e l'ex Cagliari Mauricio Isla. Intoccabile a centrocampo Erick Pulgar, il medino del Bologna è diventato un punto fermo del Cile dopo l'ottima seconda parte di stagione con Mihajlovic in panchina. Al suo fianco la fisicità di Aranguiz ed Arturo Vidal. Davanti ovviamente Eduardo Vargas nel ruolo di prima punta, Alexis Sanchez partirà leggermente spostato sulla sinistra con Fuenzalida sulla corsia opposta.

COME ARRIVA L'URUGUAY - Tornare a vincere lasciando da parte la sfortuna della sfida contro il Giappone,Tabarez vuole il primo posto ed è per questo che schiera la migliore formazione possibile. 4-4-2, solito, per la Celeste del Maestro con la coppia d'attacco che non può prescindere dalla presenza di Edinson Cavani e Luis Suarez. Intoccabili davanti, decisivi contro l'Ecuador e nessuno spazio quindi per Maxi Gomez e Christian Stuani. Lodeiro ormai si è preso il posto da titolare lungo la corsia mancina, De Arrascaeta partirà ancora dalla panchina mentre sulla corsia opposta ci sarà Nahitan Nandez. Copa America finita invece per Matias Vecino, il centrocampista dell'Inter sarà sostituito da Torreira con al fianco l'inamovibile Rodrigo Bentancur. In difesa è ballottaggio tra Laxalt e Gonzalez per il ruolo di terzino sinistro, Caceres a destra mentre al centro la super coppia formata da Godin e Gimenez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Fuenzalida, Vargas, Sanchez. Commissario tecnico: Reinaldo Rueda.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt; Nandez, Torreira, Bentancur, Lodeiro; Cavani, Suarez. Commissario tecnico: Oscar Washington Tabarez.