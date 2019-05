Le probabili formazioni di Empoli-Fiorentina - Azzurri a caccia di punti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Derby toscano al Castellani tra Empoli e Fiorentina: due squadre in profonda crisi. Se per la squadra allenata da Montella (subentrato a Pioli da poche settimane) non ci sono ormai più stimoli, per quella di Andreazzoli ce ne sono molti di più: 29 punti in classifica, meno quattro dall'Udinese di Tudor. Serve una vittoria nel derby per sperare nel miracolo salvezza. Empoli (27) e Fiorentina (24) sono le due squadre che hanno perso più punti una volta andati avanti nel punteggio in questa Serie A. Sarà la gara numero 30 quella di domenica, la numero 24 in Serie A, le altre si sono disputate in Coppa Italia. Nella partita d’andata la Fiorentina ha avuto la meglio per 3-1, di Mirallas, Simeone e Dabo le reti viola, Krunic invece è stato l’autore del gol dell’Empoli. Calcio d'inizio alle ore 12.30. L'arbitro è Irrati della sezione di Pistoia.

COME ARRIVA L'EMPOLI - L'Empoli ha vinto due degli ultimi quattro confronti di Serie A contro la Fiorentina (poi due pareggi), riporta Opta: tanti successi quanti ne aveva ottenuti in tutte le precedenti 17 gare contro la Viola. Dallo scorso novembre, le gare casalinghe dell’Empoli sono quelle che hanno visto più gol in Serie A: 47, una media di 3.9 a partita. Francesco Caputo e Rade Krunici sono i due giocatori che si sono scambiati più assist a vicenda in questo campionato: sette. A loro si appella Andreazzoli per la vittoria: sarà 3-5-2 con Caputo e Farias coppia d'attacco. Indisponibili: La Gumina, Antonelli, Diks, Maietta e Silvestre.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Così come segnala Opta, la Fiorentina ha segnato almeno due gol in 11 delle ultime 15 sfide di Serie A contro l’Empoli, parziale in cui ha ottenuto 10 successi. La Fiorentina ha trovato il successo nell’ultima gara di campionato contro l’Empoli: in tre delle quattro occasioni in cui i Viola hanno vinto il match d’andata in una stagione di Serie A contro gli Azzurri, hanno poi vinto anche il ritorno Dopo aver segnato sei gol nelle prime otto presenze di campionato con la maglia della Fiorentina, Luis Muriel non ha trovato la via la rete nelle successive sette. Montella, però, si affida ancora a lui: sarà in attacco con Chiesa nel 3-5-2. Indisponibili: Terracciano e Pjaca

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-2) Dragowski; Veseli, Rasmussen, Nikolaou; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias. A disposizione: Provedel, Perucchini, Capezzi, Acquah, Brighi, Mchedlidze, Oberlin, Ucan. Allenatore: Andreazzoli.

FIORENTINA (3-5-2) Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Mirallas, Veretout, Fernandes, Benassi, Biraghi; Muriel, Chiesa. A disposizione: Ghidotti, Brancolni, Laurini, Vitor Hugo, Hancko, Norgaard, Gerson, Dabo, Beloko, Montiel, Simeone, Vlahovic. Allenatore: Montella.

ARBITRO: Irrati della sezione di Pistoia