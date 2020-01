Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta - Cutrone e Caldara valutati

© foto di Giacomo Morini

La giornata di oggi di Coppa Italia sarà aperta dalla partita del Franchi tra Atalanta e Fiorentina, in programma alle ore 15. La Dea di Gasperini, reduce dal pari di San Siro dopo le due vittorie consecutive per 5-0 in campionato, vorrà proseguire sulla scia dell'entusiasmo dato dai risultati, e proverà a ripetersi anche in casa della Viola passata da un paio di partite nelle mani del traghettatore Iachini. Le due squadre hanno un precedente fresco in Coppa Italia: la semifinale dello scorso anno, che vide prevalere gli orobici nei due match, poi sconfitti all'ultimo atto dalla Lazio.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gasperini ha lasciato intuire che qualcosa andrà a cambiare, visto che la priorità rimane il campionato. Tra i pali dovrebbe toccare al secondo portiere, l'ex Sportiello, al posto di Gollini. Davanti a lui il tecnico valuta le condizioni di Caldara, tornato a Bergamo da pochi giorni ma potenzialmente pronto anche dal 1': se gioca, attesi con lui anche Masiello e Palomino. Sulle fasce dovrebbe toccare a Hateboer e Gosens con Castagne out, mentre Pasalic e Freuler sono favoriti in mediana. Davanti quasi certo di un posto l'altro ex Muriel, con cui dovrebbero giocare Malinovskyi e Gomez.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Iachini conferma il 3-5-2 ma dovrebbe comunque apportare qualche cambio. Partendo dal portiere, con l'annunciata staffetta tra Dragowski e Terracciano. In difesa difficile che venga toccato il trio Pezzella, Milenkovic e Caceres. Al massimo potrebbe riposare quest'ultimo, sostituito da Ceccherini. In mezzo sembra avere una chance di rientro Badelj, al posto di Pulgar, così come Zurkowski può far respirare Benassi. Castrovilli presente, sulle fasce dovrebbe toccare a Lirola (Venuti è squalificato) e Dalbert. Davanti può riposare Chiesa: scalpita Cutrone, con lui pronto Vlahovic.