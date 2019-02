Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli - Emergenza difesa per Pioli

Fischio d'inizio alle ore 18. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com!

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il sabato della Serie A si apre con la partita forse più interessante del turno, quella dell'Artemio Franchi tra Fiorentina e Napoli. I viola sono in un discreto momento di forma, interrotto solamente in parte dal pareggio di Udine, mentre i partenopei si sono risollevati nell'ultimo turno contro la Sampdoria dopo qualche dispiacere di troppo raccolto negli ultimi tempi. Sfida tutta emiliana tra i due allenatori, Pioli e Ancelotti, le cui zone di nascita sono divise da pochi chilometri.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Pioli è alle prese con importanti problemi difensivi. Nel suo 4-3-3 c'è Lafont a difendere la porta, e davanti a lui tante incognite. A partire dalle condizioni di Hugo e Laurini, recuperabili probabilmente solo per la panchina. Ecco che dunque Ceccherini e Hancko si preparano ad affiancare Pezzella e Biraghi. In mediana ancora squalificato Benassi, con Fernandes e Veretout c'è Gerson, ma occhio a Dabo. Davanti sicuri del posto Chiesa e Muriel, si giocano quello rimanente Simeone e Mirallas. Salvo stravolgimenti dovrebbe partire titolare il belga.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Ancelotti ha di fatto solamente l'assenza forzata di Albiol da mettere in contro. Nel 4-4-2 del Napoli ecco dunque di nuovo in porta Meret, con Malcuit ancora favorito su Hysaj a destra, e Maksimovic candidato a sostituire l'assenza dello spagnolo a fianco di Koulibaly, con Mario Rui più di Ghoulam a sinistra. Callejon e Zielinski esterni di centrocampo, anche se Verdi cerca posto, mentre in mezzo ecco Allan e Fabian Ruiz a combinare quantità e qualità. Davanti il grande dubbio: chi con Insigne? Sembra difficile togliere questo Milik, ma Mertens reclama spazio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Pezzella, Hancko, Biraghi; Veretout, Fernandes, Gerson; Chiesa, Muriel, Mirallas. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Laurini, Vitor Hugo, Dabo, Norgaard, Pjaca, Simeone, Vlahovic, Graiciar. Allenatore: Stefano Pioli.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne. A disposizione: Ospina, Karnezis, Chiriches, Ghoulam, Luperto, Hysaj, Diawara, Ounas, Verdi, Milik. Allenatore: Carlo Ancelotti.