Le probabili formazioni di Francia-Croazia U21 - Transalpini cercano bis

Seconda giornata del gruppo C degli Europei Under 21. La Francia affronta a Serravalle (San Marino) la Croazia. Nella gara d'esordio i transalpini hanno battuto l'Inghilterra, mentre i croati hanno sconfitto la Romania. Si tratta del primo incontro tra le due compagini durante la fase finale del torneo giovanile continentale. A novembre 2018, però, c'è stata una sfida finita sul risultato di 2-2. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è l'olandese Gözübüyük.

COME ARRIVA LA FRANCIA - Il successo in extremis contro l'Inghilterra ha dato tanta forza alla selezione francese. Adesso l'obiettivo è quello di battere anche i croati e staccare già il biglietto per le semifinali. Quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque partite. Sarà 4-2-3-1 con Dembele centravanti.

COME ARRIVA LA CROAZIA - Pesante sconfitta contro la Romania di Puscas: 4-1 senza appello per i croati che cercano riscatto. Prima del rovescio contro i rumeni, la Croazia veniva da quattro vittorie consecutive. Sarà 4-3-3 per i croati con Halilovic, Jakolis e Vlasic in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-2-3-1): Bernardoni; Dagba, Upamecano, Konaté, Ballo-Tourè; Aouar, Tousart; Reine-Adelaide, Ikone, Mateta; Dembélé. C.T. Ripoll

CROAZIA (4-3-3): Posavec; Uremovic, Kalaica, Katic, Sosa; Bradaric, Sunjic, Moro; Halilovic, Jakolis, Vlasic. C.T. Grancan

ARBITRO: Gözübüyük (Olanda)