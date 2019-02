Le probabili formazioni di Genoa-Lazio - Biancocelesti in emergenza

Fischio d'inizio alle 15.00. Su TMW la diretta testuale, le pagelle e le parole dei protagonisti

© foto di Federico Gaetano

Non sono passate neanche 72 ore dalla sconfitta europea contro il Siviglia, che per la Lazio è già tempo di tornare in campo. Oggi alle 15.00 i biancocelesti - reduci da due vittorie consecutive in A - saranno di scena al 'Ferraris' contro il Genoa per continuare la corsa verso il 4° posto. Trasferta ostica questa per gli uomini di Inzaghi, che devono fare i conti con un numero esagerato di infortuni (10) e con una tradizione negativa in Liguria contro il Grifone (32 sconfitte in 58 incontri). I rossoblù vengono da tre risultati utili consecutivi, ma in casa hanno vinto soltanto una delle ultime nove gare giocate. Statistica interessante poi quella che riguarda Immobile, che torna a disposizione dopo l'elongazione ai flessori della coscia sinistra: l'attaccante della Nazionale ha segnato sette gol in otto incontri di Serie A contro il Genoa, la sua vittima preferita. Banti sarà l'arbitro, Abisso il Var.

COME ARRIVA IL GENOA - È una squadra in salute quella di Prandelli, uscita dalla zona calda della classifica (+7 dal terzultimo posto) grazie ai tre risultati utili consecutivi (1 vittoria e 2 pareggi). "Vogliamo fare una bella prestazione - ha detto il tecnico alla vigilia - Marassi deve tornare a essere un fortino che incute paura agli avversari". Nel 4-3-3 rossoblù in difesa tornerà Romero, a centrocampo Radovanovic e Lerager sono sicuri di una maglia da titolare, mentre la terza se la giocheranno Rolon e Bessa, recuperato completamente dopo il problema alla schiena. Davanti il tridente sarà composto da Lazovic, Sanabria e Kouamè. Out Favilli, Hiljemark, Sturaro e Lapadula.

COME ARRIVA LA LAZIO - L'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Siviglia ha lasciato l'amaro in bocca in casa Lazio, sia per il risultato (0-1) che per gli infortuni, con Luis Alberto, Parolo e Bastos che hanno alzato bandiera bianca anzitempo. Oltre a loro e ai lungodegenti Milinkovic, Wallace e Lukaku, nelle ultime ore hanno dato forfait anche Berisha, Durmisi e Leiva. Il brasiliano, con una caviglia gonfia, è stato ugualmente convocato ma difficilmente sarà della partita. "Siamo in emergenza, ma andrà in campo una squadra competitiva", ha commentato ieri mister Inzaghi. Acerbi e Radu (con un ginocchio dolorante) sono gli unici centrali disponibili, dunque Patric dovrebbe adattarsi come terzo di difesa nel 3-5-2 biancoceleste, che potrebbe diventare un 4-4-2 se lo spagnolo dovesse giocare come terzino. Badelj sarà il play basso di centrocampo, l'ex Romulo e Cataldi gli interni. In attacco dopo due gare dovrebbe tornare Immobile in coppia con Correa.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Rolon, Radovanovic, Lerager; Lazovic, Sanabria, Kouamé;

A disposizione: Jandrei, Vodisek, Lakicevic, Pereira, Pezzella, Gunter, Miguel Veloso, Bessa, Pandev, Dalmonte Allenatore: Cesare Prandelli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Cataldi, Lulic; Immobile, Correa.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bruno Jordao, Pedro Neto, Leiva, Caicedo, Kalaj Allenatore: Simone Inzaghi.